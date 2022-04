Jovencitas entre 15 y 17 años opinan sobre la violencia y la inseguridad que viven actualmente las mujeres.

“No nos sentimos cómodas saliendo a la calle y ni a ciertas horas, por ejemplo, a partir como las 7:00 u 8:00 ya no es seguro salir, ni muy temprano en la mañana”.

“Porque en cualquier lado hay hombres o hasta mujeres que nos pueden violar o cosas así, no sé”.

“Realmente yo quiero sentirme segura al salir a la calle porque estoy cansada de que mi mamá viva preocupada por dejarme salir o dejarme ir a una fiesta, porque soy adolescente, me gusta divertirme, me gusta salir con mis amigos y pues yo no voy a venir con miedo porque solamente una persona enferma se le ocurra hacer ese tipo de cosas”. (Por José Luis Jiménez Castro)