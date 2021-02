El Guadalajara brindó un buen primer tiempo y dio un golpe de autoridad al derrotar al León en su casa por 3-1 para conseguir su primera victoria en el Torneo Guardianes 2021 en duelo de la fecha 5. El entrenador Víctor Manuel Vucetich dijo que con el triunfo demuestran la capacidad que tiene este equipo.

“Hoy lo que se rescata es que teníamos esa necesidad de ganar, demostrarnos a nosotros mismos la capacidad que tiene el equipo y que este es el camino que tenemos que necesitamos para seguir creciendo e ir corrigiendo los detalles que hemos tenido en los encuentros pasados, si es o no es el equipo creo que estamos en esa búsqueda y trabajamos precisamente para ello”.

Los goles del triunfo del “Rebaño” fueron de Jesús el “Chapo” Sánchez, JJ Macías y Alejandro Mayorga. Los Panzas Verdes descontaron con autogol de Antonio el “Pollo” Briseño y su entrenador, Ignacio Ambriz, comentó.

“Regalamos espacios sabiendo que iban a aprovechar la velocidad, no estuvimos finos a la hora de atacar hoy perdemos, no pasa nada, al contrario, llevábamos dos años de no perder en casa y hoy nos tocó perder ante un gran rival que vino a hacer su partido”.

El León terminó con diez por expulsión de William Tesillo. Chivas llegó a 5 puntos y el León se quedó con 4 unidades.

(Por Manuel Trujillo Soriano)