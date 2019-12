A una semana de que concluya 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador se mostró satisfecho porque terminará el año sin aumentos en los combustibles y en precio de la electricidad:

“Me llena de satisfacción poder decir que cumplimos porque no aumentaron los precios de los combustibles, no aumentó en términos reales el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, no aumentó el precio de la luz, también decir no aumentó la deuda pública en términos reales”.

Por otro lado, respecto de la contaminación del Río Sonora, afirmó que atenderá de manera integral el problema, comenzando por la atención médica de los afectados. (Por Arturo García Caudillo, Foto: Cuartoscuro)