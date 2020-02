Finalmente terminó la odisea para los más de cuatro mil 500 pasajeros del crucero Meraviglia, entre ellos el tapatío Eder Ortíz, quien se encontraba junto con su esposa celebrando su aniversario.

Ambos ya tocaron tierra firme y pudieron dejar atrás la zozobra que provocó la sospecha de que había a bordo un caso de Corona Virus.

Indica que aunque el crucero contaba con todas las amenidades posibles, los pasajeros estaban muy molestos porque las autoridades de Jamaica y de las Islas Caimán no les permitieron bajar por la sospecha de que había un enfermo.

“Es que desde el primer día supimos todo porque sabíamos que había una persona que tenía influenza más no que tenía Coronavirus. Nunca hubo ese tema dentro del barco. Más bien supimos que dentro del barco había una persona con influenza y que las personas de Jamaica no supieron cómo tratar ese tema y se tardaron en resolvernos, el capitán se desesperó y nos fuimos”

Finalmente se determinó que a bordo del crucero Meraviglia no había enfermos de Coronavirus sino que uno de los pasajeros estuvo enfermo del tipo más común de Influenza. (Por José Luis Escamilla/Foto: Cuartoscuro)