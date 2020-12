Será a las 11:00 de la noche cuando termine el operativo montado por Protección Civil y autoridades de Seguridad en el Santuario de Guadalupe, hoy 12 de diciembre, así lo confirma el director operativo de Bomberos y Protección Civil de Guadalajara, Jaime Alberto Moreno Cacho.

“A las 23:00 horas, tentatívamente también, recordemos no va a haber castillo, no hubo castillo el día de ayer, no lo va a haber el día de hoy tampoco, entonces, esperemos, pues también, que la afluencia de personas ya por la tarde-noche disminuya un tanto, pero bueno, estaremos pendientes hasta que se retire la última personas que visite el Santuario”.

Esta tarde continúa con todo orden la visita de guadalupanos al Santuario, donde, por cierto, no pueden faltar los tradicionales buñuelos con miel, ubicados por la calle Pedro Loza. (Por José Luis Jiménez Castro)