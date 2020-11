Este domingo se realizó la entrega de los American Music Awards y los artistas The Weeknd, Justin Bieber y Taylor Swift, fueron los máximos ganadores de la noche con tres premios cada uno. Aunque Swift no asistió ganó como Artista del año, Video musical y Artista femenina. The Weeknd se llevó los premios de Artista masculino Soul/R&B, Álbum favorito Soul/R&B y canción favorita por Heartless. Las actuaciones más comentadas de la noche fueron las de Bilie Eilish, Maluma con Jennifer Lopez y Justin Bieber.

El director Dan Trachtemberg, famoso por la cinta Avenida Cloverfield 10, prepara una quinta película del Depredador, que le dará continuidad a la historia del despiadado extraterrestre, que comenzó con la cinta protagonizada por Arnold Schwarzenegger, estrenada en 1987.

El actor Taron Egerton protagonizará una película sobre el video juego Tetris, que contará la historia de su creación y la batalla legal que se vivió por los derechos del mismo. Esta cinta no llegará a la pantalla grande, sino a la plataforma de Apple TV Plus. (Paco Morales González)