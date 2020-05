Al igual que en los últimos dos meses el Tianguis de Artesanos de la Avenida Tonaltecas en el municipio de Tonalá no se instaló, patrullas y hasta la Guardia Nacional lo impidieron, lo que generó molestia entre los comerciantes que optaron por bloquear la vialidad por más de una hora.

Artesanos expresan que no han recibido apoyos estatales y tampoco municipales, alegan que solo les dieron una despensa y hace más de un mes.

“A mi no me ha tocado ni un cinco de esa que dice ofreció el gobierno yo no he agarrado un solo peso, o sea que tengo dos meses y medio gastando mi propio dinero pero ahorita ya es el colmo o sea nosostros queremos trabajar, nosotros no estamos pidiéndole limosna al gobierno”.

Agregan que su situación es insostenible y expresan su molestia de que locales de giros no esenciales operen en la zona y lo hacen sin el distintivo de la fase 0. (Por Rodrigo de la Rosa)