Los dos principales tianguis que se instalan los domingos en Guadalajara se sumaron a las medidas implementadas a nivel estatal para frenar la propagación del Covid-19. El tianguis de El Baratillo operó solamente a 35 por ciento de su capacidad, mientras que el de Santa Tere simplemente no se instaló. Esto comenta el alcalde de Guadalajara, Ismael del Toro:

“El Tianguis Cultural, el día de ayer aceptaron esta medida de no instalar el tianguis para evitar contagios y hoy también muy en particular a los comerciantes del tianguis de Santa Tere que también aceptaron que no se instale”.

El tianguis de Polanco sólo se instaló a 50 por ciento de los comerciantes, cifra similar a los de Huentitán, Cadiz, Cantera, Herrera y Cairo y el de Tetlán. En estos espacios también hubo una reducción de compradores. Las autoridades implementaron filtros sanitarios en estos espacios, informó el ayuntamiento. (Por Héctor Escamilla Ramírez)