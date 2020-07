En pleno pico de pandemia el Tianguis del Trocadero de Avenida México tiene cuatro domingos ininterrumpidos trabajando y con afluencia permanente de visitantes, no obstante, comerciantes del Tianguis, no han tenido las ventas que esperaban y continúan batallando para recuperarse luego de no haberse instalado por tres meses ante la emergencia de Covid-19.

Es la voz de Ramiro, comerciante del tianguis.

“Domingos que se vende un poquito menos y domingos que se vende un poquitos más, es natural pero si han bajado las ventas, desde antes de la pandemia había ya escasez de clientes”.

Notisistema pudo constatar en un recorrido que El Trocadero, trabaja con cuatro filtros sanitarios donde se toma la temperatura y se aplica gel antibacterial. En el lugar hay señalamientos pidiendo respetar un solo sentido al caminar, sin embargo, al igual que el uso de cubrebocas, la medida se respeta poco. (Por Rodrigo de la Rosa)