Al igual que en Guadalajara, los tianguis en Zapopan resienten la reducción no sólo de compradores, sino también de comerciantes quienes han optado por no instalarse, evitando un contagio de Covid-19.

En total, en Zapopan hay 72 tianguis que se instalan a lo largo de la semana. Este jueves se instaron nueve, pero sólo acudieron a laborar 48 por ciento de los comerciantes en promedio; el de la Mesa Colorada fue el más completo, con 70 por ciento de los puestos, seguidos de Paraísos del Colli, Las Bóvedas, avenida Xóchitl y Francisco Sarabia con 60 por ciento.

Este miércoles, los 10 tianguis que se instalaron tuvieron sólo a 54 por ciento de los puestos.

La autoridad informó que se mantienen los filtros sanitarios en los tianguis y se pide a la población no acudir a ellos sólo en caso de ser estrictamente necesario y retornar de inmediato a casa. (Por Héctor Escamilla Ramírez)