Comerciantes del tianguis de la zona metropolitana de Guadalajara realizaron dos manifestaciones simultáneas, una en Palacio de Gobierno y otra en la Presidencia municipal de Guadalajara, exigiendo a las autoridades les permitan trabajar los fines de semana.

El contingente en principio estuvo unido y después se separaron. Los que se quedaron en Guadalajara eran principalmente de El Baratillo y tras una hora de plantón obtuvieron algunos acuerdos, coló una reunión el martes y algunos apoyos en especie. No obstante este fin de semana, por decreto no podrán trabajar.

Los de Palacio de Gobierno, tianguistas de varios municipios, tienen una comitiva dialogando con autoridades. Habla una participante.

y no sólo somos los comerciantes sino la gente que depende de nosotros: empleados, hijos, una familia

Ambas manifestaciones reunieron a más de 500 personas. (Por Héctor Escamilla Ramírez)