Al grito de “Tiangueros Unidos jamás serán vencidos” y “Queremos trabajar”, casi un centenar de comerciantes de El Tianguis de El Baratillo se manifiestan esta mañana por la avenida Javier Mina para llegar a Palacio de Gobierno y al Palacio Municipal de Guadalajara.

Uno de los comerciantes expresa: “¿Cuál es su intención? Que nos dejen trabajar a los Tianguis, no somos ningunos delincuentes ni mucho menos, ni revoltosos… No nos dejan trabajar y no tenemos dinero para comer”.

Los comerciantes de El Baratillo llegaron por avenida Javier Mina y estarán ya entrevistándose con autoridades del Gobierno, tanto del Estado como de la presidencia municipal de Guadalajara. (Por José Luis Jiménez Castro / Foto: Juan Martínez)