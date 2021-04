Alerta la Secretaría de Salud de un repunte en los casos de contagios por Covid y por ello el secretario Jorge Alcocer hace un llamado a la población a no confiarse.

“Cumplimos once semanas en México en que la pandemia sigue disminuyendo en los principales indicadores a nivel nacional. Sin embargo, diez entidades muestran una leve tendencia a la alza, eso es, una leve tendencia. No hay emergencia, sino una leve tendencia que hay que atenderla. Nuevamente, por lo tanto, hacemos un llamado a la población a no confiarse y mantener las medidas sanitarias que tanto hemos aprendido para evitar que haya una tercera ola de contagios”.

Por ello, explicó, la estrategia anti-Covid es darle énfasis a la vacunación, por lo que hasta el momento se han aplicado más de 14 millones de dosis del biológico. (Por Arturo García Caudillo)