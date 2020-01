Pacientes del Hospital Zoquipan tienen que caminar hasta cinco cuadras para poder llegar a su atención médica, pues los camiones urbanos ya no entran porque las obras de rehabilitación de la avenida Zoquipan nada más no terminan.

Este es el caso de Doña Lupita, señora de 70 años quien utiliza bastón y que hoy caminó estas cinco cuadras entre escombro y arena para poder recibir atención médica:

“No alcanzo a llegar temprano a mi cita y tengo que caminar bastante, entonces pues eso es lo que me afecta/…¿El camión no llega hasta acá?/…El camión no pasa por aquí mientras están las obras, esperemos que ya pronto las terminen/…¿Cuántas cuadras tiene que caminar con su bastón?/ Pues que serán como unas siete o más/…¿Y antes la dejaba aquí?/…Si en la pura parada aquí”.

Camiones de la ruta 30, 637 y 19, tienen que bajar a la gente cuadras antes del Hospital pues la avenida Zoquipan permanece cerrada por las obras y lo peor es que nadie mueve un dedo. (Por José Luis Jiménez Castro, Foto: Juan Martínez)