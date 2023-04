El tigre asegurado por las autoridades el pasado 8 de abril en calles de la colonia Guadalupana de Tlaquepaque, después que se escapó de la finca donde lo tenían encerrado, se quedará bajo resguardo de especialistas en fauna silvestre y no será retornado a su dueño.

El titular de la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre de Tlajomulco, Luis Alberto Cayo Cervantes, explicó que el felino lo entregó a la Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre donde vivirá el resto de su vida, pues no se puede reintegrar a su hábitat natural.

“Cuenta con instalaciones muy, muy chidas. Una cascada, un lugar donde puede nadar, el espacio es muy amplio, tiene un dormitorio y la parte que es soleada. Entonces cumple con las necesidades adecuadas para que este animal pueda vivir cómodamente en este lugar”.

El ejemplar fue trasladado en una jaula de acero que prestó el Zoológico Guadalajara y no fue anestesiado. Cabe señalar que de la casa de donde escapó el felino en Tlaquepaque hay otros tres tigres, pero el dueño acreditó su posesión y por eso no le pueden ser retirados. (Por Héctor Escamilla Ramírez)