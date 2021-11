Quedaron listos los 4 clubes de la Liga MX que van directos a la Liguilla.

Los Tigres derrotaron 3 goles por 0 a los Bravos de Juárez y se convirtieron en los últimos invitados a la Liguilla sin pasar por el repechaje. Los goles fueron 2 del “Diente” López y uno más de Juan Pablo Vigón.

En el juego hubo reencuentro del Tuca Ferretti, hoy técnico de los Bravos, con su ex equipo y fue recibido además por la afición de gran manera y casi llega a las lagrimas.

“Del recibimiento pues la verdad no tengo palabras para poder expresar, aparte llegan los jugadores y dicen: ‘quiere llorar, quiere llorar’ y peor todavía. No tengo palabras. Muy agradecido y me quedo corto”.

Los felinos llegan a 28 puntos y se instalan en el cuarto lugar de la clasificación. Previamente el León con su triunfo también de 3-0 sobre Necaxa, había llegado a 29 unidades y se consolidaba en el tercer sitio. Aquí en este juego la figura fue Víctor Dávila con 3 goles. (Por Martín Navarro Vásquez)