Los Tigres ganaron el clásico del futbol norteño, al derrotar 2-0 al Monterrey y acabaron con la buena racha de los Rayados bajo el mando de Víctor Manuel Vucetich.

Fue un triunfo a la francesa para los Felinos pues se impusieron con goles de André Pierre Gignac y Florian Thauvin. El técnico Miguel Herrera, descartó que su triunfo haya sido fortuito.

“No, no, no fortuito no es, uno busca la suerte claro que es importante la suerte, pero no hay que trabajar para pedir suerte, hay que trabajar para hacer lo mejor posible las cosas y si hay suerte pues que bueno la estas buscando, yo siempre he dicho que le dejo un porcentaje muy bajo a la suerte pero la quiero de mi lado eso sí, entonces quien diga lo que diga nosotros hicimos un buen trabajo”.

Con la victoria el equipo de Miguel Herrera llego a 23 unidades y es sublíder general con 2 puntos menos que el Pachuca.

(Por Manuel Trujillo Soriano).