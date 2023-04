Los Tigres se colocaron en las semifinales de la Copa de Concacaf al vencer en su cancha por goleada 5-0 al Motagua de Honduras y avanzar 6-0 global.

Los tantos del triunfo fueron de André-Pierre Gignac en dos ocasiones, además de Luis Quiñones, Jesús Angulo y Nicolás Ibáñez.

Sobre el gran debut como técnico de los Tigres, esto dijo el uruguayo Robert Dante Siboldi.

“Es el primer partido, no hay otra forma, lo cierto es que el equipo está con deseos de salir en la cancha y hay que demostrar en la cancha, fue el reflejo de lo que se hizo el martes e intentaron hacerlo, no es fácil, dio resultados y eso da credibilidad. Ilusionar el primer partido, no lo sé, pero empezamos bien y esperemos cerrar bien”.

Así en las semifinales de la Copa Tigres se medirá a León y Filadelfia a LAFC por el otro pase a la final. (Por Martín Navarro Vásquez)