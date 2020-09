El América empató a un gol con Toluca en el Estadios Azteca, Federico Viñas hizo el gol de las Aguilas y el defensa juvenil, Brandon Sartiaguin anotó por el equipo del “Chepo” de la Torre que venía de tres derrotas al hilo.

Al finalizar el encuentro el entrenador del América, Miguel Herrera dijo que las desconcentraciones siguen afectando a su equipo.

“Mayor concentración y seguir trabajando yo no encuentro como resolver los problemas si no trabajo y seguiré trabajando y repitiendo hasta que encontremos la formula de que el equipo no se distraiga y hagamos mejor nuestro papel en el balón en contra simplemente”.

Por su parte, los Tigres le pusieron fin a una racha de cinco jornadas sin poder ganar al vencer anoche por 2-0 al Santos Laguna en el estadio Universitario con autogol del portero Carlos Acevedo y anotación de Nicolas el “Diente” López.