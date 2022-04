Tigres amanece como nuevo líder del Torneo de Clausura de la liga MX luego de vencer 2-0 a los Xolos de Tijuana con tantos de Juan Pablo Vigón y de André Pierre Gignac, el francés ligo 9 encuentros marcando gol y llegó a 10 tantos para mantenerse como líder de goleo individual.

El entrenador de los Felinos, Miguel Herrera, dice que esto no le garantiza nada, pero que buscaran mantenerse ahí, al frente.

“Me deja tranquilo saber que el equipo está haciendo bien las cosas y el hacer bien las cosas y la producción que hemos tenido nos lleva a eso, a estar en la parte de arriba de la tabla, pero no hemos ganado nada, eso no te da nada, no te garantiza nada simplemente ser locales en toda la liguilla pero nos interesa mantenernos bien y si nos mantenernos bien con nuestra unión de grupo con esta fortaleza que hemos mostrado pues seguramente estaremos peleando la parte de arriba de la tabla todo el tiempo”.

Con 26 puntos y un partido pendiente, Tigres toma la cima del Torneo.

Por su parte, el Pachuca cayó 3-1 ante el Santos en la comarca Lagunera. Brayan Lozano de penal, más tantos de Harol Preciado y Jordan Carrillo le dieron el triunfo a los guerreros, mientras que Nico Ibáñez acorto distancia por los Tuzos que con la derrota perdieron el primer lugar de la tabla, y el su entrenador, Guillermo Almada, fue directo al afirmar que su equipo brindó un mal juego.

(Por Manuel Trujillo Soriano)