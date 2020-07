Tras interponer denuncia ente la Fiscalía de la Ciudad de México, luego de recibir diversas amenazas de muerte, la presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, expresó.

“Quiero destacar que esta campaña de amenazas tuvo que ver, o sea, porque era explícito en ellas, con los 30 años de la Comisión, donde yo había dicho, y desde que llegué también lo dije, que yo pretendía hacer una Defensoría del Pueblo; y también quiero señalar, que tuvo que ver con la atracción del caso de Giovanni López. También por eso recibí amenazas donde me decían que no me metiera con el gobernador”.

Estas amenazas, explicó, fueron virtuales, es decir, mediante llamadas telefónicas, mensajes de texto y de whatsapp, procedentes de diversos números telefónicos y de varios estados del país. (Por Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro)