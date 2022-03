Aunque estaba programado para este miércoles la comparecencia ante diputados de la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, ésta canceló de última hora, y no hay fecha para que se lleve a cabo, así lo confirma el coordinador del PRD en San Lázaro, Luis Cházaro.

“Se suponía que el día hoy o mañana estaría la secretaria con la Mesa y la Jucopo, pues para, primero conocer el estado que guarda el asunto, y nosotros hemos adelantado que solicitaremos la restitución de las escuelas tiempo completo. Pero me entero por parte del secretario técnico de Jucopo que no ha dado la fecha, que no irá mañana todavía y que ha pedido esta semana para que se fije una fecha”.

Por eso hizo un llamado a la secretaria Delfina Gómez para que acuda cuanto antes a San Lázaro a responder los cuestionamientos de los diputados, y para que reinstale cuanto antes las escuelas de tiempo completo o un programa similar que atienda a los estudiantes de educación básica. (Por Arturo García Caudillo)