El Ayuntamiento de Tlajomulco está en riesgo de perder una inversión de 100 millones de dólares de la empresa escocesa RCRWTE porque la empresa Caabsa no ha liberado el predio de La Cajilota y no ha podido construir la central de reciclaje que se anunció desde octubre de 2021.

El alcalde Salvador Zamora afirmó que se le dio un ultimátum a la empresa Caabsa para que aceleraran la marcha, pues este predio tuvo que ser liberado desde abril del año pasado:

“Según la volumetría que estábamos midiendo nosotros todos los días con nuestros indicadores pues les hubiera llevado cuatro años más a la concesionaria retirar la basura al ritmo que tenían. Nosotros les hicimos un apercibimiento y mejoró en un 25 por ciento en las últimas dos semanas pero no es suficiente”.

Señaló el edil que a este ritmo Caabsa aún tardaría un año y medio en liberar La Cajilota, por lo que insistirán en que el predio se desocupe más rápido para que inicie la central de reciclaje. (Por Héctor Escamilla Ramírez)