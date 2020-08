A causa del incremento de casos de Covid-19 en el municipio, el ayuntamiento de Tlajomulco anunció que en los próximos días y hasta nuevo aviso quedarán suspendidas todas las fiestas patronales, cívicas y comunitarias, además que se mantienen las restricciones sanitarias en la Cabecera Municipal, por lo que seguirá impidiéndose la operación de 300 establecimientos de esta zona, entre ellos el mercado, el tianguis, comercios no esenciales y las tiendas de autoservicios.

El alcalde Salvador Zamora, señaló que intensificarán la vigilancia de giros comerciales:

“Hemos apercibido más de tres mil 500 comercios por no acatar las medidas de sanidad, hemos clausurado a 181 por no cumplir con las recomendaciones”

Se informó que se han disuelto seis mil 200 grupos en espacios públicos que no acataban las medidas sanitarias. Tlajomulco es el quinto municipio con más casos confirmados de coronavirus con dos mil 033 y 73 defunciones. (Por Héctor Escamilla Ramírez)