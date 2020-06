Emulando al Ayuntamiento de Guadalajara, en Tlajomulco también se comenzará a suspender la instalación de tianguis en zonas con alta concentración de casos de Covid-19.

Los tianguis que no funcionarán son el de San Agustín que se instala en la plaza principal, el de Lomas de San Agustín, Tulipanes y el de Cabecera Municipal, que es uno de los más extensos. Cuando menos los domingos 14 y 21 no podrán estar operando.

En Tlajomulco se instalan 63 tianguis a lo largo de la semana, 17 tan sólo el domingo, y en caso de ubicarse en zonas de alto contagio de Covid-19 o si no se cumplen las medidas sanitarias, más de estos espacios podrían ser suspendidos.

Los comerciantes que no atiendan el llamado podrían ser sancionados impidiéndoles su instalación por un mes o negándoles sus permisos. (Por Héctor Escamilla Ramírez)