Acepta el presidente del Comité de Pueblos Mágicos de Jalisco, Mauricio Servín Carreón, que el municipio de Tlaquepaque es el que enfrenta más problemas de entre los ocho pueblos mágicos de la entidad.

Uno de los principales retos de San Pedro Tlaquepaque es la inseguridad, sin embargo a su parecer debe haber más difusión de las notas positivas que las negativas, para que no ocurra lo que en ciudades como León, Guanajuato.

“Estuve en León, Guanajuato, y es una tristeza. Fui a la feria, vengo desilusionado, he estado yendo durante 40 años a la feria y era desolada. Y sabes por qué? Porque nada más dan puras malas noticias de León y era una verdadera tristeza. Yo creo que lo que tenemos que hacer es hacer conciencia y me decían “no salga”, pues cómo no voy a salir? Si vine aquí a la feria. Perdón por el comentario, pero sí tenemos que decir lo que se hace bien.”

San Pedro Tlaquepaque es el único municipio de la Zona Metropolitana de Guadalajara con denominación de Pueblo Mágico.

De los ochos existentes es también el más poblado. (Por José Luis Escamilla)