Luego que realizaron el bloqueo de la carretera a Chapala anoche y se organizó una mesa de diálogo con autoridades estatales y municipales, vecinos del Fraccionamiento Revolución que se oponen a la construcción de un corralón en un predio de Lázaro Cárdenas lograron cuando menos, del ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, la promesa que una hectárea que le corresponde al municipio se convierta en área verde.

Otro acuerdo alcanzado en la mesa de diálogo es que el municipio no retirará los sellos de clausura del predio por lo que el gobierno del Estado no podrá realizar ningún movimiento de tierra; se buscará el saneamiento de tres hectáreas de un vaso regulador en este terreno y no se permitirá ningúna instalación en el sitio hasta que el proyecto haya sido socializado y aprobado por vecinos. (Por Héctor Escamilla Ramírez)