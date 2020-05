El ayuntamiento de Tlaquepaque advirtió que a los purépechas afectados por un incendio la semana pasada no se les permitirá posesionarse de nuevo del camellón de Patria y Las Torres y es por ello que el espacio fue cercado. El síndico municipal, José Luis Salazar, mencionó que se les ofreció albergue a estas personas, pero no lo aceptaron.

“En el incendio las partes afectadas son de dos predios, un predio que tiene que ver con propiedad del municipio que está debidamente resguardado, ya no se permitió por motivos de seguridad y de riesgo que las personas se instalaran ahí”.

Explicó que el municipio no puede tener injerencia en el terreno particular retomado por los purépechas y tampoco podrán estar bajo el viaducto de la Línea 3 del Tren Ligero. Agregó que en breve estará el dictamen de Protección Civil sobre las causas del incendio, pero no habían recibido informes que se trata de un atentado. (Por Héctor Escamilla Ramírez)