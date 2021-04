Por segundo año consecutivo, el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque no modificará los valores de las tablas catastrales, por lo que no se tendrá aumento en el Impuesto Predial para los inmuebles que no hayan tenido modificaciones ni en el impuesto base de transmisiones patrimoniales.

Sobre el por qué de esta determinación habla el jefe del Departamento de Supervisión y Estudios, Sergio Alberto Bravo.

“Principalmente el municipio de Tlaquepaque es un municipio que no es como Guadalajara o Zapopan, con una población económicamente sustentable sino que tiene problemas económicos la mayoría de la población, y eso sería un impacto muy fuerte cualquier incremento que tuviéramos ahorita para la población que incrementáramos los valores catastrales”.

Agregó que con esta medida el Ayuntamiento dejará de percibir alrededor de 32 millones de pesos, que representa el aumento del ocho por ciento inflacional que tendrían que subir las tablas.

De acuerdo con el funcionario, el Ayuntamiento buscará la manera de sufragar la falta de este ingreso.(Por: Aníbal Vivar Galván)