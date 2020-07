Luego que el regidor Alberto Alfaro, víctima de un atentado ayer, responsabilizó a la alcaldesa María Elena Limón de la agresión que sufrió, señalando que le fue retirada la protección de la policía municipal, la presidenta respondió que el municipio no tiene por que darle un escolta, pues eso lo debe dictaminar la autoridad estatal si requiere o no. Señaló que en alguna ocasión se le prestó protección porque la solicitó y destacó Limón que las labores del edil en el ayuntamiento no son de riesgo.

“Ya esto pues le suma el interés político y la mezquina estrategia de culpar sin pruebas primero para victimizarse y sacar provecho de alguna manera”.

La alcaldesa hizo un recuento del incidente en 2019 donde el vehículo de Alfaro recibió un disparo de agentes de la Fiscalía por no dejarse someter a una revisión, pero también de un evento en octubre de 2019 en San Martín de las Flores, donde argumentó que sujetos lo trataron de privar de la libertad. (Por Héctor Escamilla Ramírez)