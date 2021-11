Aunque se percibe menor afluencia a las casillas comparado con la elección ordinaria de junio, no han dejado de fluir personas a los centros de votación en los comicios extraordinarios de San Pedro Tlaquepaque. En la mayoría de los electores, no les incomoda tener que acudir a votar una segunda ocasión. Aquí algunas de las voces:

“Pues mira, si por un lado pues por algo se repitió, yo me imagino, a lo mejor si hubo algo”.

“Si se está haciendo esto es porque debió haber habido algo, algo pues que no estaba dentro de lo que hicimos nosotros de dar nuestro voto y que le dieran el valor necesario”.

“Que está bien para que se aclaren las cosas, ya ve cuanto problema hubo”.

“Está bien, verdad, porque la organización es lo que vale en la sociedad, ¿verdad?”.

En varias casillas se está colocando gel antibacterial y se les da cubrebocas a quienes no lleven este insumo. (Por Héctor Escamilla Ramírez)