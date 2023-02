Es necesario asumir actitudes de tolerancia, respeto y serenidad, dice el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, tras la solicitud que hizo el presidente de su partido, Mario Delgado, para retirarle el registro al PAN, luego que el ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna, fuera declarado culpable de actividades relacionadas con el narco.

“Creo que México necesita en estos momentos asumir actitudes de tolerancia, de respeto y de mucha serenidad, bastante serenidad. Yo no tengo elementos para poder pedir, exigir o reclamar la cancelación del registro del Partido Acción Nacional. Simplemente vamos a esperar a ver qué decide el INE”.

Sin embargo, dijo, según él, no hay elementos suficientes como para retirarle el registro a un partido por las acciones de un individuo. (Por Arturo García Caudillo)