Toluca vino de atrás para vencer 2-1 a Mazatlán, de visita en el Estadio El Kraken al continuar la fecha 3 de la Liga MX.

Eduard Bello, puso adelante a los Cañoneros 1-0 al 28 de acción, pero los Diablos le dieron vuelta al marcador con los tantos de Pedro Canelo (68′) y Leonardo Fernández de penal (80′). Además Mazatlán cerró con 10 el juego por la expulsión de Gonzalo Sosa al 73.

Beñat San José, técnico de Mazatlán se mostró molesto con el arbitraje de Óscar Macías Romo.

“Son profesionales (árbitros), el árbitro y el VAR han decidido que era penal o expulsión, pues yo no me voy a meter, siempre voy a decir que Gonzalo Sosa ha ido a disputar la pelota, para mi no había ninguna intencionalidad”. (Por Martín Navarro Vásquez)