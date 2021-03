El Toluca aprieta la cima de la Liga Mx. Con gol de Pedro Alexis Canelo, los Diablos Rojos vencieron un gol por cero a Tigres de visita en Nuevo León, al ponerse en marcha la jornada 9 de la Liga MX.

Con la victoria Toluca llega a los 17 puntos y se coloca de manera momentánea a un punto del líder Cruz Azul y en el segundo sitio de la clasificación.

El timonel de los Rojos, Hernán Cristante aceptó que cambió la táctica y aún así sacó el triunfo.

“Fue un partido apretado, duro, difícil de jugarlo, cambiamos el planteamiento que veníamos haciendo, el resultado lo avala. Me quedo con la actitud del equipo frente a un gran rival que ha venido jugando bien en el torneo”.

Por su parte el Club León está irreconocible. Llegó a 5 derrotas en el torneo Guardianes 2021 y no es La Fiera que llegó al título, al perder este martes 2-1 ante el Puebla con gol de último minuto. El técnico Nacho Ambriz comparte que algo le pasa a sus jugadores.

“Algo no les estoy transmitiendo a los jugadores para tener ese hambre, ese compromiso. En dos meses estamos tirando todo a la borda, el trabajo de dos años, el ser campeones”.

Con gol de Ángel Mena, León se puso adelante en el marcador, pero Puebla le dio la vuelta con tantos de Ormeño de penal y Daniel Álvarez al minuto 95. (Por Martín Navarro Vásquez)