Después de que el 1 de febrero había anunciado su retiro de la NFL, este domingo el quarterback, Tom Brady, anunció que da marcha atrás para continuar su carrera con los Bucaneros de Tampa Bay.

“Estos últimos dos meses me he dado cuenta de que mi lugar sigue estando en el campo y no en las gradas. Llegará ese momento. Pero no es ahora. Amo a mis compañeros de equipo y amo a mi familia que me apoya. Ellos lo hacen todo posible. Regresaré para mi temporada 23 en Tampa”, escribió Brady en sus redes sociales.

(Por Manuel Trujillo Soriano)