A vecinos del fraccionamiento Valle del Sol de casas Javer les tomó por sorpresa que el ayuntamiento de Zapopan les colocaron sellos de clausura también a sus viviendas. Este jueves el municipio suspendió las operaciones de la oficina de ventas de este fraccionamiento junto a Valle de los Molinos con el argumento que la constructora tenía irregularidades en su documentación e incluso les multó con 3.1 millones de pesos. Al parecer para hacer más vistosa la ofensiva del municipio contra esta inmobiliaria, gastaron una decena de lonas para clausurar también las viviendas que en su mayoría ya fueron vendidas y no tienen nada que ver en el conflicto con la inmobiliaria.

En el fraccionamiento hay tres mil casas, pero residentes afirman que de momento no han tenido problemas, sobre todo con el tema del abasto de agua:

“Hasta ahorita el agua no los ha fallado, o sea el agua no nos fallado y nosotros si tenemos agua, a los que nos comentan que si les ha fallado mucho es de aquel lado de allá arriba. ¿Allá arriba donde es? Fraccionamiento Del Valle de los Molinos es donde les ha fallado bien mucho”. (Por Héctor Escamilla Ramírez)