Tras casi 5 años de no dirigir el argentino Rubén Omar Romano tomó ayer las riendas del Mazatlán en sustitución de Gabriel Caballero quien dejó el cargo la semana pasada debido a que el conjunto mazatleco no ha podido ganar en lo que va del Torneo de Clausura de la Liga MX.

Su Cuerpo Técnico lo integrado: Armando González y Carlos Girardengo como auxiliares y el Preparador Físico es Daniel Ipata.

El último equipo que dirigió Romano fue el Atlas, tomó el mando de los Rojinegros a principios de enero del 2018 y meses después fue separado del cargo por falta de resultados. Ahora toma a un equipo que no conoce la victoria en el presente Torneo y que se encuentra en el último lugar de la tabla con 0 puntos y diferencia de menos 9 goles.

(Por Manuel Trujillo Soriano)