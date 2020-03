Así como cuando se tomaba distancia en la escuela, cuentahabientes de diferentes instituciones bancarias hacen fila esta tarde para poder ingresar al banco ante la alerta sanitaria por Coronavirus.

Un empleado de Banamex explica su estrategia:

“Sí pues estamos dando acceso de cinco en cinco personas y tenemos que separlarlos de un metro en metro para ahora sí no tener la contingencia de que se vayan a contagias -¿Y la gente sí entiende, no se molesta?- No, no se está molestando, sí está entendiendo -¿Y adentro les dan gel?- Sí, ahora sí que gel antibacterial”.

En otros bancos han optado por armar dos filas de cuentahabientes: los que van a las cajas y los que van directamente con el ejecutivo, pero todo afuerita de la sucursal. (Por José Luis Jiménez Castro)