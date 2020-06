Tras darle la vuelta a sus propios acuerdos y no tomar en cuenta la calificación que sacaron en los exámenes de conocimiento, finalmente el Congreso de Jalisco eligió esta madrugada a tres de cinco integrantes del Consejo de la Judicatura.

En un jornada marcada por la polémica ante la decisión de considerar elegibles a quienes no alcanzaron el 80 de calificación que pide la ley, Claudia Esperanza Rivera Maytorena fue nombrada como consejera juez. Ella es vinculada al partido Acción Nacional, en el primer resultado del examen de conocimientos obtuvo 69 y en el segundo 76.04.

Como consejera ciudadana por los próximos cuatro años fue electa Tatiana Esther Anaya, titular de Inspección en Zapopan. Ella obtuvo 69 en el primer resultado y 78.13 después de la revisión.

Como consejero ciudadano se eligió a Gabdhiel Iván Novia Cruz, vinculado con el consejero jurídico del gobernador Adrián Talamantes. Él obtuvo 68 en el primer resultado de su examen de conocimientos, y 76 en la segunda revisión. Está en el lugar 28 de la lista del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción.

El bloque PAN-MC-PRI-MORENA propuso no tomar en cuenta las calificaciones de los interesados en virtud de la polémica en su elaboración, preguntas inválidas y hasta tres resultados obtenidos por algunos de ellos. (Por Mireya Blanco)