Este miércoles 12 de agosto, Tomás Goros realizará una participación especial en el programa “Esta historia me suena”, el capítulo llevará por nombre “A partir de hoy”, y en exclusiva, el actor nos cuenta sobre el tipo de historias que presenta esta producción.

“Que ya van varias temporadas y está teniendo un gran éxito y no me sorprende porque además los temas cada vez son más comprometidos y más fuertes. Los capítulos están reflejando todo esto es una reflexión que nos llevamos a casa, que disfrutamos, que cantamos incluso, con la canción, y que nos la llevamos y la podemos compartir en casa y comentarla”.

Cada capítulo de “Esta historia me suena” presenta como base argumental una canción popular, de pop y otros géneros y a partir de ahí de desarrolla la historia. (Por Paco Morales González / Foto: Cuartoscuro)