A Tomatlán le cayó como un balde de agua fría la muerte de una persona por Coronavirus que regresó de Estados Unidos.

Fue la tercera que se registró en Jalisco.

El presidente municipal, Jorge Luis Tello, asevera que el municipio apenas de 11 mil habitantes, no tiene infraestructura hospitalaria para atender a las personas que puedan enfermar:

“Mire, yo considero que si nos llegan dos ya no podemos atenderlas, ya ve cómo están las situaciones tan precarias en los todos los hospitalitos, sobre todo estos de primer contacto. Aquí todo se deriva a Puerto Vallarta, pero Puerto Vallarta también es insuficiente. Aquí no queda más que cuidarnos”.

La única opción para los enfermos en Tomatlán es irse a Puerto Vallarta, a dos horas de distancia. (Por Gricelda Torres Zambrano)