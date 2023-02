Autoridades de Tonalá afirmaron concluyó la limpieza de la central de transferencia que se instaló de manera temporal en La Piedrera, en el camino a Rancho de La Cruz y sólo esperan la conclusión de la tramitología con la Secretaría de Medio Ambiente y la Procuraduría Estatal de Protección Ambiental para que se confirme la finalización total de actividades.

El director de Ecología y Cambio Climático de Tonalá, Jorge Arias, señaló que pese a la oposición, la central de transferencia de El Cielo en la colonia Jauja opera aún en mejores condiciones. Descartan derrames de lixiviados como acusan vecinos:

“Hay unos pozos de captación de lixiviados pero si ustedes se pueden fijar ahorita no hay nada porque la basura no dura más de 48 horas. De acuerdo con los especialistas la basura trata de, se descompone en un lapso de tres, cuatro días. Allá como se la llevan casi al día, entonces en realidad no tengo problemas de lixiviados”.

Explicó que a El Cielo entran diariamente entre 400 y 430 toneladas de basura que así como ingresan, son retiradas para llevarlas al sitio de disposición final de Zapotlanejo. (Por Héctor Escamilla Ramírez)