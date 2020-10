Pese a los reportes que constantemene había gente armada y encapuchada en los alrededores, el alcalde de Tonalá, Juan Antonio González, afirmó que no habían tenido denuncias previas de la finca ubicada en Santa Paula donde hace una semana un ataque armado provocó la muerte de siete personas.

Aunque señaló que este tema ya es atendido por la Fiscalía estatal, explicó que reforzarán los patrullajes de la zona.

“Desgraciadamente no nos pasaba un evento de esos desde diciembre del año pasado y pues tocó esta desgracia, no, está todo en manos de la Fiscalía, nosotros como primeros respondientes estamos dándoles todos los elementos que tengamos desde la Comisaría”.

Agregó el edil que a más tardar el próximo martes ya tendrán definido quien ocupará el cargo de comisario de la policía de Tonalá tras el análisis de dos perfiles. (Por Héctor Escamilla Ramírez)