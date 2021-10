El presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez, señaló que no se concretó el convenio con el Instituto de Pensiones del Estado donde el municipio entregaba ocho predios municipales a cambio de saldar la deuda que el ayuntamiento tiene con este organismo. Sin embargo, se llegó a un acuerdo para pagar la deuda que arrastran desde hace 15 años en abonos:

“Hace 15 días yo platique con director de IPEJAL, me dice que no se formalizó la entrega de los ocho terrenos, esta el planteamiento del anterior alcalde, dejó un planteamiento de 224 meses para abonarle a la gran deuda de 320 millones de pesos”.

Señaló que a partir del próximo mes el municipio deberá comenzar a entregar estos abonos a pensiones y evitar así de nuevo las afectaciones a las prestaciones de los trabajadores del municipio. Cada abono será de 1.3 millones de pesos por 18 años y medio. (Por Héctor Escamilla Ramírez)