Tapalpa no cerró ni hay filtros sanitarios para evitar el ingreso de turistas, pero sí mantiene por 15 días el llamado a la población para que se resguarde en sus casas a partir de las nueve de la noche, con el objeto de evitar contagio de coronavirus, explica en entrevista a Notisistema su presidenta municipal, Luz Elvira Manzano.

“Donde yo pretendía específicamente invitar a la población de Tapalpa a que nos resguardáramos porque el fin de semana tuve colapsado Tapalpa, rebasaron los siete mil turistas. Se colapsó Tapalpa porque mis paramédicos y mis ambulancias no le dimos abasto a los accidentes que hubo este fin de semana”.

La presidenta municipal indica que aunque el término de toque de queda generó ruido, se logró el mensaje para evitar que Tapalpa se colapse de nuevo, sobre todo por el arribo masivo de jóvenes. El municipio ha registrado de manera acumulada, once casos de Covid-19. (Por Gricelda Torres Zambrano)