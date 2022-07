La eliminación de la Selección Mexicana en el Premundial sub-20 que se realiza en Honduras y que dejó fuera al Tri del Mundial de Especialidad y de los Olímpicos de París, dejó muy dolidos a los directivos, asegura, Gerardo Torrado, director general deportivo de la Federación Mexicana,

“La eliminación que tuvimos ayer con la Selección Sub-20 es un golpe muy fuerte, por supuesto que estamos muy dolidos por no poder participar en el Mundial Sub-20 de Indonesia, ni en las Olimpíadas de París del 2024. El resultado de ayer con justa razón se ha calificado como fracaso, no es el futbol que la afición mexicana se merece ni por lo que hemos estado trabajando aquí en la estructura de selecciones”.

Sin embargo, Torrado, dijo que NO renunciará a su cargo y respecto al entrenador, Luis Ernesto Pérez, señaló que de momento sigue en el cargo, pero que se hará un análisis profundo de su trabajo. (Por Manuel Trujillo Soriano)