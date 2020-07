Polémica, sobre todo entre el gremio de los trabajadores de Aseo Público, ha levantado las cifras del Ayuntamiento de Guadalajara en el sentido de que de la casa abandonada de la colonia Jardines del Bosque, se sacaron 700 toneladas de basura.

Notisistema buscó la opinión de aseo público de la ciudad y todos coinciden en señalar que 700 toneladas de basura es una cifra exagerada, aquí la opinión de uno de ellos:

“Y 700 toneladas se me hace muchísimo, 70 pos todavía se me hacen muchas. Me gustaría para que serán unas 7 toneladas cuando mucho quieran sacar un camión de basura. Pero vamos, dejémoslo en tela de duda, dime que sean 70, pero sí sigue siendo mucho, para echar 70 toneladas necesitaban haber echado siete camiones de basura”. (Por José Luis Jiménez Castro)