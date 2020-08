Un grupo de albañiles de la Línea 3 del Tren Ligero quienes laboran en las estaciones subterráneas desde Independencia Sur hasta La Normal, realizan un paro de labores en protesta porque repentinamente les dejaron de pagar su sueldo, adeudo que se extendió ya por cuatro semanas. Les dijeron que hoy les liquidarían lo que les deben a 26 empleados, pero finalmente se las cambiaron que hasta el viernes.

A algunos trabajadores les deben desde nueve mil hasta 12 mil pesos Muchos de ellos son de otros estados, y al no tener dinero, fueron a empeñar herramientas. Habla uno de los afectados.

“La semana pasada anduvieron los pobres vendiendo lo que había de chatarra, de fierro, porque no les habían dado los viáticos, no tenían nada que comer”.

El adeudo, explican, es de uno de los contratistas que identifican como Eduardo Oliva. Señalan que no seguirán con la obra hasta que les paguen y evidentemente retrasará la entrega de los ingresos a las estaciones subterráneas programada para la próxima semana. (Por Héctor Escamilla Ramírez)