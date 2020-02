Las mujeres trabajadoras del Gobierno de Jalisco no sufrirán represalias ni sanciones si deciden no presentarse a labores el próximo 9 de marzo en protesta por los feminicidios en el país, en el movimiento #ElNueveNingunaSeMueve

Así lo indicó el mandatario, Enrique Alfaro, luego de participar en la reunión de gobernadores de la región Centro, Bajío, Occidente, en San Luis Potosí: “-¿No se tomarán represalias?- Ninguna, ninguna, al contrario, al contrario desde ahorita digo que a las mujeres que son parte del Ejecutivo del Estado les vamos a dar todas la facilidades para que puedan participar en este ejercicio”.

El mandatario señaló también que se requiere un ajuste la estrategia de seguridad del Gobierno Federal, el cual no llegará a ningún lado si insiste en hablar de abrazos y no balazos.

Por cierto que Alfaro Ramírez se negó a dar entrevista a los medios de Comunicación de Guadalajara antes de partir a San Luis Potosí. (Por Claudia Manuela Pérez)