La Secretaría de Salud analizará la situación laboral de alrededor de 30 trabajadores del Hospital de Zoquipan, que se acercaron hoy al Gobernador del Estado en su visita al nosocomio, donde inauguró la ampliación del Laboratorio Estatal de Salud.

Los trabajadores señalaron que no han obtenido su basificación después de años de servicio y recibieron la promesa del mandatario de revisar cada caso.

De esto habla el secretario de Salud, Fernando Petersen.

“Pues vamos a estudiarlo, estaba habiendo problemas porque muchos de ellos eran técnicos laboratoristas, vamos a ver cómo pasamos, ahora que ya son licenciados, vamos a ver como le hacemos. No son muchos, hasta donde sabemos creo que alrededor de 30, pero no tengo el número exacto, luego los mandamos”.

El Secretario de Salud recuerda que hay un programa estatal de basificación del personal de salud, que se da en etapas y concluirá en el 2024. (Por Claudia Manuela Pérez)